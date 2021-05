Covid, 18 persone positive a Fabrizia: scuole chiuse fino al 1° giugno

Scuole chiuse fino al 1° giugno a Fabrizia. A spingere il sindaco Francesco Fazio verso questa decisione è stata l’improvvisa variazione della situazione epidemiologica: 8 tamponi molecolari e 10 test rapidi hanno dato esito positivo, mentre altri 12 tamponi restano da processare. Dunque, il Covid torna a diffondersi imponendo all’Amministrazione comunale un costante monitoraggio.

Fazio spiega comunque che “le persone coinvolte sono in buone condizioni di salute”, appartengono a pochi nuclei familiari e “grazie al tracciamento, sono in isolamento”.

“Sono stati predisposte e sono in corso la predisposizione – precisa il primo cittadino – diverse ordinanze di quarantena per i contatti diretti. Invito tutti ad usare i dispositivi di sicurezza, mantenere il distanziamento sociale e provvedere ad una ripetuta igienizzazione delle mani”.

Per ciò che concerne le vaccinazioni, Fazio comunica che sono state somministrate circa 950 dosi”.