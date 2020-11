Cotticelli lancia gravi sospetti: “Durante l’intervista non connettevo, sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o qualche altra cosa”

“Durante l’intervista non connettevo, sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o qualche altra cosa”.

Queste le sconvolgenti parole dell’ex commissario alla Sanità Saverio Cotticelli, intervistato da un perplesso Massimo Giletti a “Non è l’arena”.

Il generale Cotticelli inizialmente non riesce a spiegarsi cosa sia successo perché “il Piano anti-Covid l’ho fatto io”, ma aggiunge che “in quell’intervista la mia famiglia non mi riconosce, io non connettevo. Io stesso non mi riconosco”. E ancora: “l’intervista è preceduta da attacchi che mi arrivano per via mediatica e per via istituzionale”. Quindi, la conclusione che, se legata alle precedenti considerazioni, lascia intravedere sospetti e strane ipotesi: “in Calabria quando tocchi degli interessi devi essere eliminato”.

Frasi che hanno rilanciato subito le polemiche e gli interrogativi dei calabresi.