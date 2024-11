Costituzione dell’elenco provinciale delle famiglie affidatarie, venerdì l’incontro con gli Ats di Vibo, Serra e Spilinga

I tre Ambiti territoriali sociali della provincia di Vibo Valentia si uniscono – primo caso in Calabria – per dare vita ad un elenco provinciale delle famiglie affidatarie di minori in difficoltà. Si tratta di una iniziativa promossa dal Comune di Vibo Valentia in qualità di capofila dell’Ats, subito sposata dagli altri due Ambiti, quello di Serra San Bruno e quello di Spilinga, alla quale parteciperanno la Regione Calabria e il Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

L’appuntamento, aperto alla stampa ed ai cittadini, è in programma per venerdì 29 novembre alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia. L’apertura dei lavori è affidata a Massimo Barbieri, referente del progetto; a seguire, i saluti istituzionali dei sindaci degli enti capofila: Enzo Romeo (Vibo Valentia), Alfredo Barillari (Serra San Bruno), Enzo Marasco (Spilinga), e dell’assessore alle Politiche sociali di Vibo Lorenza Scrugli.

Dopo i saluti istituzionali spazio agli interventi, con Raffaele Figliano (esperto di diritto minorile), Marzia Colace (Tribunale dei minori di Catanzaro, sezione affidi-adozioni), Alberto Scerbo (Università Magna Graecia di Catanzaro) e Raffaele Bava (distretto sanitario unico dell’Asp di Vibo). Le conclusioni sono affidate alla presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Teresa Chiodo, ed all’assessore regionale alle Politiche sociali, Caterina Capponi.

Nel corso dell’incontro verrà dunque affrontato il tema delle famiglie affidatarie ed i vantaggi che presenta la costituzione di un elenco unico che valga per tutta la provincia e non più, dunque, ristretto ai singoli Ambiti.