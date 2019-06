Costituito l’ufficio di informazione ed accoglienza turistica a Capistrano: Andrea Mandaliti presidente

Sarà il professore Andrea Mandaliti, esperto di storia a guidare lo Iat capistranese. L’ufficio di informazione ed accoglienza turistica avrà lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio locale e le proprie potenzialità in tutte le sue forme ovvero sotto l’aspetto storico, artistico, paesaggistico culturale ed enogastronomico.

Una funzione davvero eccezionale in quanto lo Iat sarà in grado di offrire materiale informativo riguardante strutture ricettive, manifestazioni, fiere ed iniziative di interesse culturale. Si potranno ricevere inoltre informazioni su percorsi e itinerari turistici del territorio, prenotare visite guidate e tanto altro ancora. “Un importante tassello mancante – secondo il sindaco Marco Martino – per mettere in atto una condizione unitaria di sviluppo dell’intero territorio facendolo apprezzare soprattutto alle fasce di soggetti che non ne conoscono le grandi bellezze di questo borgo. Un elemento che servirà inoltre a cercare progetti validamente finanziabili che porteranno occupazione ed incentivazione culturale al territorio”. Soddisfatto il neopresidente Mandaliti che ha chiaramente fatto intendere di voler “partire in quinta marcia per poi innescare la sesta marcia in futuro”. Mandaliti ha spiegato che non sarà solo, poiché “a breve una squadra di volontari attiveranno una sede di proprietà del Comune e il sindaco ha già detto di essere a loro disposizione”. Mandaliti avrà infatti dalla sua “l’incondizionata vicinanza del sindaco Marco Martino”. Si predisporrà un ufficio con orario e telefonia a disposizione di tutti coloro i quali avranno necessità di ricevere i servizi che lo Iat capistranese saprà offrire.