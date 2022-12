Costituito il circolo di Fratelli d’Italia a Zambrone: Fabio Cotroneo è il coordinatore

Continua la fase di radicamento per il partito di Giorgia Meloni nella provincia di Vibo Valentia. Dopo la costituzione, nei giorni scorsi, del circolo di Cessaniti, è la volta del comune di Zambrone. Infatti, è stato ufficializzato il circolo di Fratelli d’Italia nel comune della Costa degli Dei. Il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba, di concerto con i vice-coordinatori provinciali, Maddalena Basile, Francesco D’Agostino e Sabatino Falduto, ha nominato il consigliere comunale Fabio Cotroneo coordinatore cittadino di Zambrone.

“Caro Fabio – è scritto nella nota di nomina – grazie al tuo impegno nasce nella splendida Zambrone il circolo di Fratelli d’Italia, siamo convinti che saprai rappresentare gli ideali e l’impegno del nostro partito in ambito locale. Contribuendo a dare più forza al nostro movimento e soprattutto ad essere portavoce delle esigenze del tuo territorio. Nell’augurarti buon lavoro e certi del tuo impegno, ricordiamo a noi per primi che il presidente Giorgia Meloni in questo momento ha bisogno di tutti noi per meglio veicolare le iniziative del Governo nella delicata fase di ricostruzione del Paese”.