È stato ufficialmente costituito il Centro comunale sportivo Libertas Soverato, nuova realtà territoriale del Centro nazionale sportivo Libertas Aps, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e impegnato nella diffusione dello sport, dei valori educativi e dell’inclusione sociale su tutto il territorio nazionale.

La nascita del Centro comunale rappresenta un importante momento per il rafforzamento e lo sviluppo delle attività sportive nel territorio di Soverato e nell’area ionica calabrese, con l’obiettivo di promuovere lo sport per tutti, sostenere le associazioni sportive locali e favorire occasioni di aggregazione, crescita e benessere per la comunità.

Contestualmente alla costituzione è stato nominato il Consiglio direttivo, così composto:

Presidente: Luana Maria Pisante

Vicepresidente: Maria Sabrina Apollinaro

Segretario: Alessandra Procopio

Consigliere: Antonio Scarfone

Consigliere: Nicolina Macrì

Consigliere: Miriam Grazia Gulino

Consigliere: Elisabetta Procopio

Il nuovo Centro comunale opererà in sinergia con la rete nazionale Libertas e con le realtà sportive e associative del territorio, promuovendo attività sportive, iniziative sociali, eventi, corsi di formazione e progetti dedicati ai giovani, alle famiglie e a tutti coloro che riconoscono nello sport uno strumento fondamentale di crescita personale e collettiva.

Il Centro comunale sportivo Libertas Soverato nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo sviluppo dello sport e della partecipazione sociale nel territorio, valorizzando i principi dello sport educativo, della solidarietà e dell’inclusione.

Nei prossimi mesi saranno avviate diverse iniziative sportive e formative aperte alla partecipazione delle associazioni e dei cittadini, con l’intento di promuovere uno stile di vita sano e diffondere i valori positivi dello sport.