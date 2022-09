Costi energetici insostenibili, a rischio anche l’acqua Fabrizia. Fazio: “Lo Stato deve intervenire in maniera rapida e decisa”

“La crescita incontrollata delle bollette per l’energia elettrica sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, imponendo enormi sacrifici che si tradurranno in effetti devastanti”. Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio analizza un problema sempre più complesso che sta generando difficoltà non sopportabili e, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime solidarietà a Giampiero Latassa, amministratore della Fabriella Group, che ha denunciato l’aumento spropositato delle bollette.

“L’acqua Fabrizia – sostiene il primo cittadino – è una splendida realtà che da una parte è ormai divenuta un marchio di qualità e dall’altra rappresenta una importante risposta occupazionale per un territorio in ritardo di sviluppo. Ritengo che le aziende meridionali vadano appoggiate e sostenute, anche perché costituiscono una concreta speranza per intere comunità. Ma la crisi energetica sta causando ostacoli che presto potrebbero divenire insormontabili con conseguenze nefaste per l’azienda e per tutta la comunità. È necessario – conclude Fazio – che lo Stato intervenga in maniera rapida e decisa per impedire la scomparsa di punti di eccellenza creati con passione, determinazione ed amore per il proprio territorio, che oggi vedono messa a repentaglio la propria esistenza per via di costi insostenibili e inaccettabili”.