Cosimo: “Fratelli d’Italia traino del centrodestra, nel Crotonese le tessere aumentano del 340%”

“Si è concluso da poco giorni il tesseramento 2023 di Fratelli d’Italia che aprirà la stagione dei congressi e che ha visto nella nostra Provincia un boom di iscritti. Un risultato roseo che va oltre le aspettative prefissate, che premia non solo il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio e dei nostri ministri in questo primo anno di Governo, ma riconosce la grande vitalità di una classe dirigente provinciale, guidata dall’avvocato Michele De Simone, che con un grande gioco di squadra e sintonia ha lavorato al radicamento del partito in tutti i Comuni della provincia di Crotone”.



Il vicecoordinatore provinciale di Crotone Salvatore Claudio Cosimo è soddisfatto del risultato ottenuto anche perché “Fratelli d’Italia dimostra di essere un partito vivo, unito e soprattutto inclusivo di diverse sensibilità e rappresentativo dei territori”.

Nel ringraziare tutti gli iscritti, Cosimo sottolinea “l’eccezionale aumento del 340% rispetto al tesseramento 2022; un premio per l’ascolto e la presenza costante sul territorio di una classe dirigente che con serietà ed impegno si prepara sia a celebrare i congressi provinciali e locali ma anche alle prossime elezioni amministrative ed europee”. Oltre a formulare queste riflessioni, il vicecoordinatore rileva che “Fratelli d’Italia si pone l’obiettivo e la responsabilità di offrire una guida autorevole nel panorama politico provinciale con una squadra di candidati che, nei singoli territori, saprà essere forza trainante di tutto il centrodestra”.