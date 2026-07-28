Cosenza, dal Lecce in prestito il centrocampista irlandese McJannet

Il Cosenza ha formalizzato l’acquisizione in prestito di Edward John McJannet dal Lecce. Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town. Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni.

Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto. Dopo la

promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana. Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli allenamenti precampionato.