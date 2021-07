Cosenza, arrestata sedicente cartomante per aver estorto denaro a una donna dietro minacce di sventure

Nella tarda mattinata di ieri, al culmine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, la Squadra Mobile della Questura ha arrestato in flagranza di reato P.L., 55enne cosentina, ritenuta responsabile di estorsione aggravata nei confronti di un’altra donna.



In particolare le indagini, avviate lo scorso maggio dopo la denuncia della vittima e condotte dalla 3^ Sezione Reati contro la persona, reati sessuali e reati in pregiudizio di minori della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire come la donna poi arrestata, sedicente cartomante, a cui la vittima si era rivolta, grazie alla prospettazione di malefici sortilegi e di mali terribili, oltre che attraverso la formulazione di minacce di gravi ripercussioni da parte della criminalità in caso di rifiuto, avrebbe preteso dalla stessa delle somme di denaro (500 euro) quale corrispettivo per prestazioni di carto-chiromanzia che la stessa avrebbe in precedenza operato per eliminare le “negatività” che avvolgevano il nucleo familiare della vittima.

La pretesa della cartomante si sarebbe fatta via via sempre più pressante e insistente finché le due avrebbero concordato un incontro per la consegna del denaro a mezzogiorno di ieri, a Rende: all’appuntamento, a cui erano presenti anche gli investigatori della Squadra Mobile, non appena la 55enne si è fatta consegnare la somma di denaro (500 euro) dalla vittima, gli agenti sono intervenuti ed hanno bloccato la cartomante, trovandola in possesso di tutta la somma corrisposta traendola conseguentemente in arresto.

Dopo le formalità di rito la donna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata associata preso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.