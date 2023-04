Cos’è l’Opec e che cosa sta succedendo ai prezzi del petrolio

Molti dei maggiori esportatori mondiali di petrolio hanno affermato che stanno tagliando i loro livelli di produzione, il che ha causato un balzo dei prezzi del greggio. L’Arabia Saudita, l’Iraq e diversi stati del Golfo stanno insieme tagliando le forniture di un milione di barili di petrolio al giorno e la Russia, loro collega membro del gruppo Opec+, sta estendendo il suo taglio di mezzo milione di barili al giorno fino alla fine dell’anno. La mossa è stata criticata dalla Casa Bianca, come del resto era abbastanza prevedibile.

Focus sull’Opec+: che cos’è e come funziona

L’Opec+ è un gruppo di 23 paesi esportatori di petrolio che si riunisce regolarmente per decidere quanto greggio vendere sul mercato mondiale. Al centro di questo gruppo ci sono i 13 membri dell’Opec (l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), che sono principalmente paesi mediorientali e africani. L’OPEC è stata costituita nel 1960 come cartello, con l’obiettivo di fissare l’offerta mondiale di petrolio e il suo prezzo. Oggi le nazioni Opec producono circa il 30% del greggio mondiale. L’Arabia Saudita è il più grande produttore di petrolio all’interno dell’Opec, con una produzione di oltre 10 milioni di barili al giorno.

Nel 2016, quando i prezzi del petrolio erano particolarmente bassi, l’Opec ha unito le forze con altri 10 produttori di petrolio per creare Opec+. Questi nuovi membri includevano la Russia, che produce anche oltre 10 milioni di barili al giorno. Insieme, queste nazioni producono circa il 40% di tutto il greggio mondiale.

“L’Opec+ adatta l’offerta e la domanda per bilanciare il mercato”, afferma Kate Dourian dell’Energy Institute. “Mantengono alti i prezzi abbassando le forniture quando la domanda di petrolio crolla”.L’organizzazione può anche abbassare i prezzi immettendo più petrolio sul mercato.

Perché l’Opec+ taglia la produzione di petrolio?

Il taglio più recente, di 1,16 milioni di barili al giorno, segue un taglio di due milioni di barili al giorno nell’ottobre 2022. Immediatamente ha portato a un aumento del 5% del Prezzo Petrolio sulle borse internazionali.

“È stata una vera sorpresa”, afferma Dourian, “perché l’Arabia Saudita aveva recentemente affermato che le sue quote di produzione sarebbero rimaste in vigore per il resto dell’anno.”Potrebbe essere una mossa preventiva da parte dell’Opec+, perché ritiene che la domanda mondiale di petrolio non sarà robusta come previsto in precedenza”.

Nel 2020, il gruppo ha tagliato la produzione di oltre nove milioni di barili al giorno in risposta alla pandemia. Quando i paesi sono entrati in isolamento, il prezzo del greggio è crollato a causa della mancanza di acquirenti. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi sono saliti a oltre 130 dollari al barile, ma a marzo di quest’anno erano scesi ai minimi degli ultimi 15 mesi, fino a poco sopra i 70 dollari al barile. L’aumento dei prezzi del petrolio probabilmente spingerà nuovamente verso l’alto i prezzi della benzina nel Regno Unito e in tutto il mondo, aumentando le pressioni sul costo della vita.

Gli Stati Uniti hanno definito “sconsigliabile” l’ultima mossa dell’Opec+.

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, i paesi dell’UE hanno smesso di importare tutto il petrolio russo trasportato via mare e paesi come Stati Uniti e Regno Unito hanno smesso di acquistarlo del tutto. La Russia sta ora esportando più greggio in India e Cina, che non hanno aderito alle sanzioni occidentali contro Mosca. Tuttavia, il gruppo di nazioni del G7 sta mantenendo basse le entrate petrolifere della Russia imponendo un prezzo massimo di 60 dollari al barile sul petrolio che esporta.

Considerazioni finali sull’Opec+ e sul mercato petrolifero attuale

Come per ogni tipo di materia prima il mercato del petrolio risente di alcuni fattori che a livello geopolitico stanno influenzando e quindi muovendo il settore degli investimenti e delle speculazioni sul tema energetico. La Russia sta giocando un ruolo fondamentale sullo scacchiere internazionale e quindi globale, circa il mercato petrolifero e tutto quello che viene direttamente o indirettamente influenzato da esso.