Corsisti del Master dell’Unical ospiti della Commissione Europea

Un gruppo di corsisti del Master di secondo livello in Management delle Amministrazioni pubbliche della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical ha svolto una sessione di workshop formativi presso la Commissione Europea, accompagnati dalla Dott.ssa Carmela Guarascio.

Il programma del workshop si è articolato in quattro momenti: “La Commissione Europea come organo dell’Unione Europea” (relatore dottor Daniele Bianchi del servizio giuridico); “Rapporti tra l’Amministrazione Italiana e l’Unione Europea” (relatore dottoressa Misa Labarile dell’Unità Affari Internazionali della Direzione Generale stabilità Finanziaria, Servizi e Unione Mercati del Capitale); “I Fondi strutturali” (relatore dottor Andrea Mancini dell’Unità Italia-Malta della Direzione Generale Politica regionale e urbana); “Gli aiuti di Stato con finalità Regionale” (relatore dottor Mattia Ferrara dell’Unità Infrastrutture ed Aiuti a finalità regionale della Direzione Generale Concorrenza).

Gli incontri sono stati coordinati dal Centro visite della Commissione Europea. Con l’occasione i corsisti hanno avuto l’opportunità di visitare anche la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles.

“È stato – hanno dichiarato – un momento entusiasmante e proficuo per tutti noi. La visita è servita in particolar modo per approfondire aspetti organizzativi e strumenti attuativi dell’Unione Europea. Secondo noi – hanno concluso – tali occasioni dovrebbero essere affiancate sempre alla classica formazione in aula”.