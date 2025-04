Corsa al primo posto: nuova trasferta in Puglia per la Redel Reggio Calabria

Domenica 6 aprile alle 18 ritorna in campo la Redel Reggio Calabria.



Nuova trasferta e ancora una volta in Puglia.

I neroarancio saranno gli ospiti della Tecnoeleva Adria Bari.

Reggini secondi in classifica a soli due punti dal duo di vetta formato da Monopoli e Siaz.

Bari, invece, ultima nel mini-ranking, unica squadra già out dalla corsa playoff ma, come è emerso dalla gara persa all’overtime in casa contro Matera, dall’atteggiamento mai arrendevole.

Palla a due al PalaBalestrazzi di Bari.

A quattro giornate dal termine della seconda fase, il team di coach Cadeo non vuole mollare la presa per poi dedicarsi al turno infrasettimanale, programmato tra le mura amiche del Palacalafiore, mercoledì 9 aprile alle 19 contro i Lions di Bisceglie.

Nella gara di andata, fu sfida agevole per i reggini che vinsero 87 a 66.

Tocca comunque fare grande attenzione alla verve casalinga dei baresi che si reggono sul bomber Callara, sull’ottimo Rodriguez, sul lungo Tartamella, sul play Lupo ed altri pilastri ancora.

Gara da ex per Sadio Traore tra i neroarancio.

La Viola va a caccia di ulteriori conferme dopo quelle nelle ultime uscite: il quartetto di partite, Bari, Bisceglie, Monopoli ed Avellino sarà decisivo per il piazzamento.

Diretta fb sulla pagina della squadra ospitante.

Arbitrano i signori Matteo Conforti di Matera e Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi.