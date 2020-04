Coronavirus, una donna di Mileto ed una di Pizzo colpite da Coronavirus

Era tornata a Pizzo Calabro nei giorni scorsi ma si era messa cautelativamente in quarantena la donna che oggi è risultata positiva al Covid-19. Un’altra donna, il cui tampone è risultato positivo, è invece rientrata a Mileto dall’Inghilterra provvedendo a mettersi opportunamente in isolamento. Si tratta, anche in questo caso, di una situazione che sembra essere stata gestita con responsabilità. Sono stati comunque effettuati i tamponi sui familiari (anche loro in quarantena).

Il terzo caso del Vibonese di oggi è stata infine la donna contagiata a Fabrizia.