Coronavirus, un nuovo caso a Paravati. Giordano: “Niente allarmismi, ma rispettiamo le regole”

“C’è un nuovo contagio, questa volta su Paravati, mentre si è in attesa dei tamponi sugli amici del ragazzo che è tornato da Roma”. È quanto comunica il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che spiega che “i ragazzi si sono messi in quarantena e attendono appunto gli esiti. In uno l’esame molecolare fatto volontariamente in drive a Catanzaro ha fatto emergere la positività. Domani verrà ripetuto il tampone molecolare dall’Asp di Vibo Valentia, ma nel frattempo il giovane è in isolamento senza sintomi”.

Il primo cittadino precisa che “tutti i casi di contagi che abbiamo sul territorio comunale, dipendono da contatti di nostri Concittadini con ambienti esterni alla nostra realtà”, invita a “non fare allarmismi” e a “prendere atto che in questa fase il giusto rimedio è rispettare le regole basilari”.

Infine una buona notizia: “il tampone eseguito sulla signora che per prima è risultata positiva oggi era negativo”.