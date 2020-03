Coronavirus, Santelli preoccupata dai massicci rientri delle ultime ore: “I casi positivi riguardano solo persone tornate dal Nord”

“Ieri sera erano attesi 80 pullman dalle regioni del Nord”, mentre in Calabria “i posti di rianimazione” all’interno dei diversi presidi ospedalieri “sono 150, la maggior parte, se non tutti, già coperti da situazioni ordinarie”.

E’ il quadro, asettico e confortato dai numeri, offerto da Jole Santelli nel corso della trasmissione televisiva “Coffee Break” andata in onda stamane su LA7. La presidente della Regione ha posto la propria attenzione, peraltro, sugli effetti prodotti dalle indicazioni fornite ai Prefetti in seguito all’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “cosa che in realtà compete all’autorità statale, ma il problema è che l’autorità statale non aveva preso misure di contenimento”. A ciò si aggiunga che non si era “tenuto conto delle conseguenze che avrebbe avuto la chiusura totale della nuova zona ‘arancione’ e quindi dell’esodo verso Sud”. In merito alla quantità di individui rientrati nella nostra regione in occasione del fuggi fuggi, Jole Santelli ha confermato trattarsi di “numeri grossi, ieri sera erano attesi circa 80 pullman”. E’ per tale ragione che è necessaria “la collaborazione di chi è tornato, affinché prendano le dovute precauzioni”, poiché “i casi risultati positivi in Calabria riguardano persone che erano tornate dal Nord”. La presidente della Regione si è successivamente soffermata sulla circostanza che coloro i quali arrivano dalle località settentrionali sono soggetti al controllo del “biglietto d’ingresso per verificare da dove si è partiti, quindi si consegna l’ordinanza di quarantena obbligatoria”. Santelli ha specificato, inoltre, di aver fatto formale richiesta di collaborazione alle forze dell’ordine ed ai sindaci”. Tenuto conto che la Calabria è formata da molti Comuni di ridotte dimensioni, è fondamentale “un controllo di tipo sociale”. “Non c’è nessuna guerra Nord-Sud, perché parliamo dei nostri ragazzi calabresi che stanno al Nord, c’è preoccupazione, stiamo guardando soprattutto a ciò che è successo in Lombardia, agli errori che possono essere stati commessi, e noi – ha confessato durante l’intervista – siamo consapevoli di non avere una struttura sanitaria adeguata a quella del Nord e quindi capace di sostenere una situazione simile”. La conclusione, molto amara, è legata al fatto che la rete sanitaria regionale “regge a malapena l’ordinario, in tutta la Calabria ci sono 150 posti di rianimazione, e la maggior parte, se non tutti, sono già coperti da situazioni ordinarie”.