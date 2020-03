Coronavirus, positivo anche il sindaco del paese in cui è avvenuto il primo decesso in Calabria

“In questo momento di particolare difficoltà per tutti noi, comunico alla comunità montebellese che sono risultato positivo al primo tampone per il Covid-19 cui sono stato sottoposto nella serata di ieri, 14 marzo, ed il cui esito ho conosciuto nel tardo pomeriggio odierno”.



L’annuncio arriva direttamente da Ugo Suraci, sindaco di Montebello jonico, il paese in cui è avvenuto il primo decesso in Calabria di un soggetto con Coronavirus. “In questo momento – scrive su Facebook Suraci – mi trovo in attesa presso il Gom ‘Bianchi-Melacrino-Morelli’ di Reggio Calabria. Esorto tutte le persone che hanno avuto contatti con me negli ultimi 14 giorni a permanere in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazione e, soltanto nel caso dovessero insorgere sintomi quali febbre alta, tosse ed affanno, di allertare il 118, il numero verde regionale 800 767676 o il numero del Ministero della Salute 1500”.