Coronavirus, parte la sanificazione a Brognaturo e Simbario

Il sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone informa la cittadinanza che “verrà effettuata la sanificazìone straordinaria delle strutture pubbliche presenti sul territorio e cioè municipio, scuole, chiese, ufficio postale, luoghi di maggior frequenza (Piazza del Popolo, piazzale antistante l’ufficio postale, via Annunziata, ville comunali, zone limitrofe esercizi alimentari)”.

Il primo cittadino raccomanda di “osservare l’ordinanza del presidente della Regione n.3/2020; chiudere porte, finestre e balconi dalle ore 12:00 alle ore 19:00; non esporre o stendere biancheria e indumenti; – non porre all’esterno prodotti alimentari; mettere al riparo oggetti e cose varie che potrebbero essere in seguito utilizzate; non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, mettendo al riparo

anche abbeveratoi e ciotole”. Tassone specifica che “gli uffici comunali saranno chiusi dalle ore 12:00 di giovedì e riapriranno regolarmente venerdì 20/03/2020 alle ore 8:00”.

Anche il Comune di Simbario ha disposto “la sanificazione degli ambienti ad uso pubblico, in modo da prevenire la diffusione epidemiologica del Coronavirus”.