Coronavirus, parte la raccolta fondi in sostegno dell’ospedale di Vibo Valentia

È partita la gara di solidarietà e beneficenza a sostegno del presidio ospedaliero “Jazzolino”di Vibo Valentia, al fine di contrastare al meglio l’emergenza Codiv-19. Anche questa volta l’associazione “Valentia”, in collaborazione con“Calabriafood Official” e “Welcome to Favelas Vibo”, nonché con moltissimi giovani vibonesi, si è immediatamente attivata per avviare una apposita campagna finalizzata ad una raccolta fondi.



L’obiettivo è quello del raggiungimento di una prima soglia di 10.000 euro da donare immediatamente al nosocomio cittadino per il potenziamento della terapia intensiva e dell’acquisto di materiale medico e/o sanitario . “È il momento di essere uniti – affermano i ragazzi dell’associazione – ed è il momento in cui ognuno per come può, è chiamato a fare la propria parte. Una mano sul cuore ed una sulla coscienza, Aiutiamoci!”. Chiunque lo desideri può fare la propria donazione collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-a-favore-dell039ospedale-jazzolino?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 e seguendo le procedure indicate.

“La preghiera – spiegano i promotori – è quella della massima condivisione del messaggio da parte di tutti e mediante ogni canale di comunicazione possibile”.

In più, dato che sui social sono partite diverse campagne mediante la stessa piattaforma, l’associazione “Valentia” lancia un appello e considera opportuno che tutte le cifre raccolte vengano unite per una donazione unica complessiva al nosocomio cittadino.

“Il materiale da acquistare – precisano i membri di ‘Valentia’ – verrà indicato dall’Azienda sanitaria secondo le proprie esigenze, da valutare anche alla luce della somma totale raggiunta alla fine della campagna. Al termine della raccolta verranno specificate le modalità di erogazione e verrà pubblicata la relativa documentazione a dimostrazione dell’avvenuta donazione”.