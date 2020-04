Coronavirus, oltre 300.000 “persone raggiunte” dalla preghiera alla Madonna della Catena

*Oggi come ieri, soprattutto in questo periodo “segnato dalla sofferenza, dall’ansia e dalla morte”, si manifesta la grande devozione verso la Vergine Maria invocata nei titoli più cari al cuore e alla fede dei credenti. Ne è prova, fra le tante, la vicenda legata al “recupero” di un’antica preghiera in lingua siciliana rivolta alla Madonna della Catena perché “possa incatenare questo male che si dimena…”, fatta propria con sollecitudine da don Rocco Suppa, rettore del santuario omonimo di Dinami.



Incaricato il padre domenicano Giovanni Calcara di curarne una traduzione in italiano, la stessa preghiera è stata pubblicata il 13 marzo nella pagina facebook del santuario, curata da Carmelo Casuscelli. Inoltre il noto settimanale mariano edito dall’editrice San Paolo “Maria con te” nel numero 12 del 22 marzo, così ha dedicato la copertina “Coronavirus… da Milano a Palermo… l’Italia invoca Maria” e pubblicato la preghiera in questione, dando ulteriore diffusione alla stessa. Mettendo in evidenza, fra l’altro, anche l’affresco di Palermo, dinnanzi al quale nel 1392 avvenne la liberazione di alcuni innocenti condannati a morte e liberati in maniera prodigiosa dalle catene, per intervento della Vergine Maria.

In tre settimane, con sorpresa di molti, la preghiera sulla pagina facebook è stata raggiunta da oltre 300.000 persone che, vogliamo sperare ottengano da Dio ogni cosa necessaria per recuperare la serenità del cuore, la salute del corpo, la speranza del futuro.

*A cura di Padre Giovanni Calcara o.p.