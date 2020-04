Coronavirus nella casa di cura di Torano Castello, i positivi sono 67: disposta la ripetizione dei tamponi

Salgono a 67 le persone positive al Covid-19 fra ospiti (39) e dipendenti (28) della casa di cura “Villa Torano”. Di essi solo una paziente è ricoverata all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, tutti gli altri al momento sono asintomatici. Situazione anomala che ha spinto le Autorità competenti a far ripetere i tamponi nella giornata di domani.



Anche le persone che sono state in contatto con coloro che sono risultati positivi sono state sottoposte a controllo: si è in attesa degli esiti.



Va infine segnalato che già in precedenza era stata attrezzata un’ala della struttura con 20 posti letto in modo da essere destinata a pazienti colpiti da Coronavirus.