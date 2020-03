Coronavirus nel Vibonese, Barilaro: “L’Asp va ringraziata, non attaccata”

“Al di là delle modalità di formulazione della tabella contenente i dati relativi all’emergenza Coronavirus nel Vibonese, che non può minimamente occultare l’egregio lavoro finora svolto, credo che la gestione della situazione da parte del dottor Rodolico e di tutto lo staff dell’Asp di Vibo Valentia sia meritevole di apprezzamento”.



È quanto sostiene il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro che invita a “non avviare polemiche in questa difficile fase”.

“Il problema dell’interpretazione dei dati contenuti in questa tabella – afferma Barilaro – andava semmai sollevato nella Conferenza dei sindaci e non certo a mezzo stampa creando confusione nella popolazione. Questo non è il momento di fare allarmi, ma quello di collaborare. Penso che per tutto ciò che è stato fatto e per quello che si sta facendo – conclude – bisognerebbe solo dire grazie a chi sta gestendo l’emergenza”.