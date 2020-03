Coronavirus, Mangialavori: “Governo blocchi nuovo esodo verso Sud”

“Bene ha fatto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a emanare l’ordinanza con la quale si vieta ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. È un provvedimento necessario, anche alla luce delle nuove disposizioni governative che prevedono lo stop di tutte le attività non strategiche, da cui potrebbe dipendere un nuovo esodo verso le regioni del Sud. Adesso è dunque doveroso che il governo Conte impedisca tutti gli spostamenti non essenziali”.



Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

“Siamo – aggiunge e conclude il parlamentare di Forza Italia – in quella che è forse la fase più critica di questa emergenza, ed è dunque importante agire con tempestività e decisione per contenere al massimo i contagi. Consentire comportamenti sconsiderati metterebbe ulteriormente a rischio la tenuta del nostro sistema sanitario: non possiamo permettercelo”.