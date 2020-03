Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che si tratta di pandemia

“Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”.

E’ quanto ha appena reso noto Tedros Adhanom Ghebreyesus, massimo responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione del briefing svoltosi a Ginevra sul coronavirus. “Non si è mai vista una pandemia scatenata da un coronavirus, non si è mai vista una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo”. L’Organizzazione mondiale della Sanità è “profondamente preoccupata sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione” per debellare il coronavirus, trasformatosi una pandemia.