Coronavirus, l’iniziativa dedicata ad “Una Sanità a misura di città” solo sui canali social de La Strada

La Strada osserva attentamente il decreto per il contrasto e il contenimento del Coronavirus. Pertanto il Nodo tematico “Per una Sanità a misura di città”, previsto per oggi 5 marzo alle 18.30 non avrà luogo nella sede, ma esclusivamente on line. Sui nostri canali social sarà possibile seguire la diretta dell’intervento del dottor Rubens Curia e interagire on line con commenti e domande. “In questo momento difficile per tutta la comunità – è la sollecitazione che arriva dai membri del collettivo che sostiene la candidatura di Saverio Pazzano a sindaco di Reggio Calabria – occorre ancora di più stare uniti e continuare a costruire insieme. Questa fase difficile per il Paese e per Reggio deve rafforzare l’idea di una città compatta e che non lascia indietro nessuno. Ecco perché La Strada continuerà a lavorare intensamente al progetto politico, ancora una volta senza chiudersi al confronto e all’incontro, utilizzando tutti gli strumenti partecipativi che la tecnologia ci fornisce. Questo tempo di crisi ci invita a non isolarci, ma a stare insieme in modo diverso e responsabile: insomma, la città SMART comincia anche da qui. Siamo pronti”.