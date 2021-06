Coronavirus, la situazione in Calabria al 17 giugno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 905603 (+2.300). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68417 (+69) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 445 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9761 (9619 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5951 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5905 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16865 (16313 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 115 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6417 (6318 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 612 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 565 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22329 (21997 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 147 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 143 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5367 (5275 guariti, 92 deceduti)

L’ ASP di Cosenza comunica che:”Il decesso registrato oggi è avvenuto il 10/04/2021 (il caso, sintomatico e con link epidemiologico , è stato diagnosticato con solo test antigenico).”

L’ ASP di Catanzaro comunica che: l’incremento odierno è di 5 nuovi positivi, c’è stato un decesso in Malattie infettive del Presidio Pugliese appartenente all’ASP di Catanzaro e un nuovo ingresso in malattie infettive dell’UOA Mater Domini”.