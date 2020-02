Coronavirus, la Regione dispone la chiusura di tutte le scuole

La presidente della Regione Jole Santelli sta predisponendo un’ordinanza per la chiusura delle scuole almeno fino a domenica. La misura avrebbe carattere preventivo e mirerebbe a tutelare le condizioni di salute degli alunni e del personale scolastico. L’intervento coinvolgerebbe le scuole di ogni ordine e grado.

Viene rinnovato l’invito ai “cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), di comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi”.