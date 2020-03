Coronavirus, la Caritas incrementa gli aiuti su Vibo

“Andrà tutto bene con l’aiuto di tutti”. La Caritas diocesana di Vibo Valentia si riorganizza a seguito della pandemia da coronavirus in atto.

È di poche ore fa, infatti, il lancio del volantino con le nuove disposizioni del servizio Caritas diramato da Don Vincenzo Varone. Il responsabile Caritas per il capoluogo vibonese, avvertito il periodo di particolare difficoltà economica che diverse famiglie sul territorio stanno vivendo, è voluto intervenire per tempo e dunque prima che la grave emergenza sanitaria e sociale si acutizzi ulteriormente. Sospeso causa forza maggiore il servizio mensa giornaliero presso le varie mense ecclesiali, a seguito del pericolo di contagio in ambienti affollati, Don Varone ha quindi deciso di supplire a tale carenza potenziando il servizio di distribuzione alimentare. Inoltre si fa un appello a fedeli e cittadini per dare un aiuto concreto di qualsivoglia natura in un momento così drammatico, soprattutto per le fasce più deboli ed esposte della popolazione.