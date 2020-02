Coronavirus: la Calabria si aspetta dalla Santelli responsabilità, non tensioni continue

Se il buongiorno si vede dal mattino, non c’è da essere particolarmente ottimisti per la legislatura regionale che ancora, a distanza di oltre un mese, deve vedere la luce.

Una considerazione che, per una volta, non nasce dalle vicende giudiziarie (con un consigliere regionale, Domenico Creazzo, di Fratelli d’Italia, arrestato per una brutta storia di voto di scambio con uno dei più pericolosi casati di ‘ndrangheta e, fino all’intervento della magistratura, in pole position per andare ad occupare la poltrona di presidente della massima Assemblea elettiva calabrese) e nemmeno l’imbarazzante lentezza con cui la presidente della Regione Jole Santelli sta faticando a chiudere la partita della composizione della Giunta. La riflessione nasce, invece, dalla sciatteria con la quale la neo eletta esponente di Forza Italia sta affrontando questi primi passi alla guida della Calabria. Dovendosi scontrare con l’emergenza Coronavirus che, per fortuna, non ha toccato per il momento il nostro territorio, ne sta uscendo male, molto male. Sembra quasi che voglia confermare, fin dalle primissime battute, i sospetti circa la sua inadeguatezza ad assumere un incarico di cotanta responsabilità ed avanzati da più parti prima del voto del 26 gennaio. Due gli episodi in cui ha generato confusione e destabilizzato l’opinione pubblica: il primo, lunedì scorso, quando, in assenza di qualsiasi concertazione con i livelli istituzionali sovraordinati, ha predisposto un’inutile ordinanza che sanciva la chiusura delle scuole. Immediata la necessità di fare retromarcia rispetto alla proposta. Rimbrottata dal Governo, ha dovuto fare spallucce,ma non prima di aver gettato nel caos le famiglie calabresi. La seconda, oggi 28 febbraio, diffondendo una nota ufficiale per annunciare urbi et orbi la presenza di un caso sospetto che interessava una persona di Cetraro. La prudenza non è mai troppa e, certamente, in un contesto simile, contrassegnato pesantemente da vistosi segni di psicosi collettiva, chi ricopre cariche di vertice, ha il dovere, cui non si può sottrarre per nessun motivo, di contribuire ad abbassare i toni, non ad elevarli senza alcuna giustificazione. Jole Santelli non lo ha fatto, Jole Santelli non ha dato prova, nemmeno stavolta, di essere una guida sicura ed affidabile. La prossima volta, Dio non voglia che ci sia, conti fino a cento prima di picconare ulteriormente la serenità di un popolo già frastornato dalla presenza di urlatori spregiudicati, molti dei quali sono rintracciabili nelle redazioni giornalistiche.