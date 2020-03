Coronavirus, Istituto Superiore di Sanità: “Se si rispettano le misure, al Sud ci può essere una circolazione più limitata”

«È possibile che al Sud possa esserci una circolazione più limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al Nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento».

E’ quanto ha dichiarato all’Ansa Silvio Brusaferro, a capo dell’Istituto superiore di sanità. «Al Sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica – è l’auspicio generale – si può intervenire in modo significativo. Ancora più cruciale, in tali aree, è dunque il rispetto delle misure».