Coronavirus, in giro da altri Comuni senza motivo: quattro denunciati

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali della Stazione di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, perché non avrebbero osservato le norme stabilite con il Decreto Legge del 9 marzo 2020 (Misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) relativamente allo spostamento delle persone fisiche tra Comuni.

Le quattro persone, durante controlli effettuati nelle aree rurali e montane, sono state fermate mentre circolavano lungo la rete di viabilità del Comune di Lattarico, provenienti da altri Comuni, senza alcun comprovato motivo che ne giustificasse il relativo spostamento. Inoltre, in tutti i casi, i soggetti denunciati, non sono stati in grado di poter autocertificare l’indispensabile stato di necessità allo spostamento. Tutti i denunciati residenti nella provincia di Cosenza non hanno addotto giustificazioni valide in merito alla loro circolazione nonostante ci fosse in atto il divieto.