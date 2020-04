Coronavirus, il Ruxolitinib sembra funzionare: respira da solo il paziente del Cosentino

Segnali incoraggianti per un paziente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.



L’uomo – trattato con il Ruxolitinib (il farmaco già in uso in ambito ematologico) – ha reagito positivamente tanto da respirare da solo. È stato, dunque, estubato: ciò non equivale alla fine dell’odissea, ma indica un sostanziale miglioramento. L’utilizzo del Ruxolitinib continuerà nel Reparto di Malattie infettive, nel rispetto delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco.