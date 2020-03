Coronavirus, il Rotary Club Vibo Valentia organizza una raccolta fondi

Il Rotary Club Vibo Valentia, presieduto da Sonia Lampasi, in questo momento di grande necessità, in ossequio ai principi di solidarietà fondamentali del sodalizio, sentita l’Asp locale, l’Ordine dei Medici e il personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia di Coronavirus, ha organizzato una raccolta fondi per acquistare materiale sanitario da donare ai presidi locali.



Servono tute protettive, mascherine, guanti, dispenser, aspiratori e tanto altro per attrezzare i nuovi reparti preposti in questa emergenza e il personale. Chiunque può contribuire alla raccolta mediante versamento sul cc del Rotary Club Vibo Valentia Iban IT42E0311142830000000008586 indicando come causale: emergenza coronavirus Asp Vibo Valentia. Il Rotary, a richiesta, rilascerà ricevuta di versamento. Per iniziare, lo storico Club vibonese già in questa settimana donerà del materiale sanitario all’ospedale di Vibo Valentia.