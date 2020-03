Coronavirus, finora emesse nelle Serre 21 ordinanze di quarantena obbligatoria

Quale è la situazione a seguito dei rientri dal Nord nelle Serre? Per provare ad avere un’idea abbiamo interpellato i sindaci chiedendo loro il numero di ordinanze di quarantena obbligatoria emesse e derivanti dalle comunicazioni dell’Asp di Vibo Valentia. In tutto, si sono registrate 21 ordinanze.

Ricordiamo che le persone destinatarie di ordinanza devono mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione, non avere contatti sociali, non effettuare spostamenti, rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

La ripartizione delle ordinanze per comune è la seguente:

Nardodipace: 0 ordinanze, ma quarantena obbligatoria per 5 persone

Fabrizia: 7 ordinanze

Mongiana: 4 ordinanze

Serra San Bruno: 7 ordinanze

Spadola: 0 ordinanze

Brognaturo: 0 ordinanze, ma quarantena obbligatoria per 3 persone

Simbario: 3 ordinanze