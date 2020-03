Coronavirus, Fazio preoccupato: “Fabrizia potrebbe essere dichiarata zona rossa”

A Fabrizia adesso la paura dilaga. Alle prime due persone colpite da Coronavirus (una deceduta) si sono aggiunti tre loro familiari. Che, secondo quanto riportato dal sindaco Francesco Fazio, “stanno bene” anche se nei loro confronti è stata emessa l’ordinanza di quarantena obbligatoria.



“Ad essi esprimo la mia solidarietà e vicinanza in questo momento difficile” ha affermato Fazio che ha aggiunto che “Fabrizia potrebbe essere dichiarata zona rossa dal Regione Calabria e questo renderà difficile le cose. Ma noi ce la possiamo fare”.

Dopo aver ricordato che “stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile”, il primo cittadino ha chiesto agli abitanti del paese dell’Allaro di “restare a casa, di tenere la distanza di sicurezza nelle nostre relazioni, di ridurre al minimo le uscite solo per l’approvvigionamento di beni alimentari e farmaci”.

Guardando “al sacrificio dei medici e degli infermieri che ogni giorno lavorano senza sosta per contrastare il virus, alle migliaia di morti che ogni giorno piange l’Italia, alle difficoltà del sistema sanitario calabrese” ha inoltre chiesto nuovamente “la collaborazione di tutti per il bene di tutti”.

“Stiamo facendo tutto il possibile e da questo momento in avanti – ha concluso – ancora di più ci spenderemo con tutte le nostre forze per fronteggiare tutte le difficoltà che si stanno presentando”.