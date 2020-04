Coronavirus. Fabrizia, salgono a 5 i pazienti dimessi

Sono 5 i pazienti di Fabrizia già colpiti da Coronavirus e dimessi dall’ospedale di Vibo Valentia. Lo rende noto il sindaco Francesco Fazio, che spiega che, per il resto, la situazione rimane immutata. Rimangono in ospedale altre 2 persone, mentre una persona – come comunicato in precedenza – è guarita. Finora sono stati effettuati 61 tamponi con esito negativo.