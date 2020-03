Coronavirus, elezioni comunali spostate alla finestra 15 ottobre-15 dicembre

La bozza del decreto che varcherà la soglia di Palazzo Chigi nelle prossime ore ed avente ad oggetto misure straordinarie a seguito della pandemia causata dal coronavirus, prevede, tra l’altro, lo slittamento della finestra elettorale dalla prossima primavera al prossimo autunno.

Più precisamente la data del voto, si legge nel documento al vaglio in questo momento, sarà individuata in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre. “In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei Consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020”, questo ciò che è scritto. Sono complessivamente oltre 700 gli enti interessati: tra essi, in Calabria, quelli di Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Cirò Marina, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Taurianova.