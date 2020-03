Coronavirus, denunciati due commercianti ambulanti

I Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, hanno denunciato due ambulanti di Cassano Jonio perché trovati a vendere agrumi in maniera itinerante in spregio alle prescrizioni ripartite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati a Settimo di Montalto durante una serie di controlli svolti in supporto alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Municipale. Oltre a contestare l’inosservanza del provvedimento, i militari hanno posto sotto sequestro cautelativo circa 150 chili di agrumi rinvenuti all’interno di un autocarro di loro proprietà, la cui origine non era tracciata procedendo, peraltro, ad elevare anche la sanzione amministrativa per violazioni di legge per un importo di oltre 1500 euro. I prodotti posti sotto sequestro, con provvedimento dell’autorità sanitaria, saranno obbligatoriamente avviati o alla distruzione oppure, se idonei al consumo, alla donazione benefica.