Coronavirus, controlli per limitare spostamenti nel Vibonese: altre 5 persone denunciate

Continuano i controlli su strada disposti dal Questore Gargano per limitare quanto più possibile gli spostamenti non autorizzati sul territorio del Vibonese, al fine di contenere la diffusione del contagio da virus Covid 19.



Nei giorni scorsi il personale della Squadra Volante ha controllato un’autovettura con a bordo un quarantaseienne residente a San Gregorio d’Ippona, che ha esibito l’autodichiarazione prevista dai Decreti ministeriali. Nella stessa, dichiarava di provenire dal proprio Comune di residenza per fare la spesa a Vibo Valentia, in quanto i supermercati del proprio paese erano chiusi.

Gli agenti hanno immediatamente verificato se quanto dichiarato rispondesse a verità. Accertato che le rivendite di prodotti alimentari a San Gregorio d’Ippona erano regolarmente aperte, il soggetto è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Stessa sorte è capitata a quattro incauti giovani vibonesi, che, tutti stipati a bordo della medesima vettura, all’atto del controllo hanno dichiarato di volersi recare presso un supermercato cittadino per acquistare pellet da riscaldamento.