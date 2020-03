Coronavirus, Conte: “Chiusura scuole e aziende sarà prorogata”

“Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”.



Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di una riunione con gli altri ministri aggiungendo che sarà comunque indispensabile il parere degli esperti.

“Bisogna usare il buonsenso – ha aggiunto Conte – e agire tutti con la massima consapevolezza, le sanzioni penali per chi trasgredisce ci sono e verranno applicate in modo severo e sono d’accordo con quei sindaci che hanno chiuso anche le ville e i parchi, una cosa è fare attività sportiva un’altra è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento, cosa inammissibile. Al momento – ha concluso – non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire”.