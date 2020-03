Coronavirus, contagi nel Vibonese: l’Asp fornisce i dati paese per paese

L’Asp di Vibo Valentia ha pubblicato la tabella dei dati relativi al monitoraggio sanitario sulla diffusione del Coronavirus nei comuni ricadenti nella propria competenza.



I dati riportati sono riferiti alla sera precedente alla data di pubblicazione (quindi al 30 marzo) e indicano, per ogni comune, i soggetti in quarantena, gli asintomatici, i sintomatici, i soggetti positivi al test SARS-CoV-2, i soggetti positivi ricoverati in intensiva, i soggetti positivi ricoverati in malattie infettive e sub intensiva e i guariti.

La tabella lascia qualche perplessità: forse l’Asp per “asintomatici” intende le persone sottoposte a quarantena obbligatoria.