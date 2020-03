Coronavirus, Consiglio comunale di Vibo lunedì a porte chiuse

Le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno indotto, naturalmente, anche la modifica dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.



In seguito alla conferenza dei capigruppo, riunitasi stamattina, il presidente del Consiglio Putrino, ha così diramato il nuovo ordine del giorno che prevede per il Consiglio comunale una seduta a porte chiuse, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per lunedì 9 marzo alle ore 9,30, un solo punto: scadenze e modalità di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020.