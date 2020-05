Coronavirus, boom di guariti a Fabrizia: verso la fine dell’emergenza

Complessivamente 8 persone guarite negli ultimi giorni (10 in totale) e Fabrizia vede la luce in fondo al tunnel. Con le 2 persone che hanno visto la fine dell’incubo, infatti, nel centro dell’Allaro si fa prepotentemente largo la voglia di tornare alla normalità e chiudere la brutta parentesi aperta a marzo. Il sindaco Francesco Fazio comunica che restano 6 persone in attesa di tampone di controllo, ma mostra fiducia verso il futuro.