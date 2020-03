Coronavirus, bollettino quotidiano: in Calabria i contagiati salgono a 207

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2141 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 1934. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 13 in reparto; 8 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 27 in reparto; 3 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 2 deceduto

– Reggio Calabria: 18 in reparto; 5 in rianimazione; 47 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

– Crotone: 13 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 5882, così distribuiti:

– Cosenza: 1300

– Crotone: 515

– Catanzaro: 596

– Vibo Valentia: 633

– Reggio Calabria: 2838

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9827. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.