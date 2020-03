Coronavirus, bollettino del “Pugliese-Ciaccio”: “Nessun nuovo caso nel Vibonese”

È stato emanato il bollettino ufficiale dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro aggiornato alle ore 12 dal quale si evince che non ci sono nuovi casi nel Vibonese. Di seguito, il report completo.

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 1919 ◊

Nuovi tamponi

Nuovi tamponi eseguiti 230

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 145

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 40

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 45

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 08

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 05

di cui appartenenti alla provincia di Crotone 03

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia* 0

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 16

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive 01

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 0

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 08

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva 0

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria 0

◊ tamponi in corso di esecuzione 18