Coronavirus, bollettino Ao “Pugliese-Ciaccio”: nessun nuovo caso nell’area centrale

L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha trasmesso il bollettino del giorno riguardante l’emergenza Covid-19. Di seguito tutti i dati:

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 8575

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 381

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 286

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 44

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 51

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 0

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 0

di cui appartenenti alla provincia di Crotone 0

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia 0

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 13

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive 01

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 01

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 01

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva –

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria –

□ tamponi in corso di esecuzione n.1680 negativi n. 367

già noti positivi, 11 Catanzaro, 1 Crotone, 2 Vibo Valentia