Coronavirus, Arpacal dona camici e calzari al Grande Ospedale Metropolitano

Dopo quelli di Catanzaro e Cosenza, anche il Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria), guidato dalla dottoressa Giovanna Bemusto, ha donato un quantitativo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale sanitario che sta lottando in prima linea contro il coronavirus.

Oggi la dottoressa Fatta del Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, delegata a ciò dal Direttore Sanitario Giuseppe Foti, si è recata nella sede del DIpartimento Arpacal di Reggio Calabria per ritirare il quantitativo di DPI donato: si tratta di 40 camici monouso per il rischio chimico e batteriologico, e 150 paia di calzari monouso. “Prosegue il nostro impegno su tutto il territorio regionale – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra – sia sul fronte della solidarietà ma anche nel nostro supporto tecnico al sistema Regione per dare risposte alla collettività calaabrese così provata in questi giorni dall’emergenza coronavirus”.