Coronavirus, altre due persone del Vibonese decedute

Si appesantisce il bilancio delle vittime vibonesi del Coronavirus. Si tratta di un uomo che, all’inizio di marzo, era rientrato a Vibo Valentia dopo essere stato nel Trentino. A causa di un aggravamento delle sue condizioni, si trovava in Terapia intensiva all’ospedale di Catanzaro.



Niente da fare nemmeno per un anziano di Pizzo Calabro, che era stato accompagnato per una visita da due parenti (poi risultati positivi) a Siderno. L’esito positivo del tampone è arrivato dopo la morte, causata da patologie pre-esistenti.