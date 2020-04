Coronavirus, ad Arena 9 ordinanze di quarantena per soggetti deferiti per violazione delle norme anti-Covid

Dopo le nove ordinanze di quarantena obbligatoria per 14 giorni, emesse nelle ultime ore dal sindaco di Arena Antonino Schinella nel confronti di altrettanti cittadini che negli ultimi giorni sono stati deferiti dalle autorità per violazione delle norme anti-Coronavirus, nella mattinata di ieri sono state confermate, e in alcuni casi irrigidite, le limitazioni in arrivo nel centro dell’entroterra vibonese.



Il sindaco Antonino Schinella, “ritenuto necessario realizzare una compiuta azione di prevenzione”, ha assunto nuovi e più restrittivi provvedimenti che vanno ad aggiungersi a quelle imposte, per ultimi il Dpcm 1 aprile 2020 e l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 25 del 03.04.2020 che, di fatto, prorogano al 13 aprile le restrizioni e i divieti.

Pertanto, Schinella ha disposto il divieto di spostamento, in entrata e in uscita, dal Comune di Arena, con obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

Ad aggiunta di tutto ciò, le misure ancor più stringenti adottati con apposita ordinanza firmata nella mattina di ieri dal sindaco Schinella, ad Arena è stato disposto il divieto assoluto di accesso e sosta nell’intero territorio comunale per i venditori ambulanti provenienti da altre località, la chiusura anticipata alle ore 19 dei punti vendita di generi alimentari e, “considerata l’opportunità di adottare ogni deterrente, considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell’emergenza sanitaria in essere” il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche.