Coronavirus a Reggio: 33 pazienti ricoverati in ospedale

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri sono deceduti due pazienti: una donna ed un uomo rispettivamente di 88 e di 89 anni.

I pazienti erano ricoverati nel reparto di Pneumologia ed erano affetti da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. Nella giornata di oggi sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 160 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 5 sono risultati positivi al test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 33: 23 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 7, mentre quelli dimessi perché guariti sono 7.